- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
Ефектна білявка на відпочинку у Каннах: британська модель у красивому купальнику позувала на яхті
Джессіка Гейл насолоджується відпусткою на Лазуровому узбережжі.
Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — показала в Instagram, як триває її відпочинок на півдні Франції — у Каннах.
Білявка відправилась на морську прогулянку і влаштувала собі імпровізовану фотосесію на яхті.
Джес позувала у красивому чорному купальнику з ліфом-бандо, який був прикрашений золотою брошкою з перлиною. На плавках були золоті кільця.
Модель продемонструвала струнку фігуру, спокусливе декольте і гарну засмагу. Волосся вона розпустила, зробила насичений макіяж, білий манікюр і завершила лук золотими прикрасами. Гейл мала розкішний вигляд.
