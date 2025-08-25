ТСН у соціальних мережах

Ефектна білявка на відпочинку у Каннах: британська модель у красивому купальнику позувала на яхті

Джессіка Гейл насолоджується відпусткою на Лазуровому узбережжі.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — показала в Instagram, як триває її відпочинок на півдні Франції — у Каннах.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Білявка відправилась на морську прогулянку і влаштувала собі імпровізовану фотосесію на яхті.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес позувала у красивому чорному купальнику з ліфом-бандо, який був прикрашений золотою брошкою з перлиною. На плавках були золоті кільця.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель продемонструвала струнку фігуру, спокусливе декольте і гарну засмагу. Волосся вона розпустила, зробила насичений макіяж, білий манікюр і завершила лук золотими прикрасами. Гейл мала розкішний вигляд.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — у жовтому бікіні, прикрашеному білим мереживом, похизувалася пружними сідницями.

