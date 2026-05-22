Ефектна білявка: Катерина Бужинська у кокетливих сукнях презентувала нову пісню про коханого чоловіка

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська презентувала нову емоційну і романтичну пісню «Милий» і кліп на неї.

Нова композиція — це ода незламному, сильному, впевненому і турботливому чоловіку, який є опорою для своєї коханої. За словами артистки, пісня мотивує вірити в себе, цінувати життя і впевнено рухатися до своїх мрій.

«Після всього пережитого дуже хочеться говорити про любов, підтримку, сім’ю і людей, які залишаються поруч у найважчі моменти. Ця пісня про справжні почуття, підтримку і людей, які завжди поруч», — поділилася Катерина.

У відеороботі Бужинська продемонструвала кілька ефектних образів: у рожевій сукні зі срібною торочкою до підлоги, у бежевій корсетній мінісукні з пікантним декольте, блискучою вишивкою і рожевим пір’ям на подолі, у кокетливій блідо-блакитній короткій сукні з молочним квітковим принтом і рюшами, а також у білих топі і штанях, які доповнила рожевим жакетом з поясом.

