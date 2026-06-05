ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Ефектна білявка: Ханна Веддінгем у сукні з відвертим декольте і високим розрізом позувала на церемонії

51-річна акторка була однією з лауреаток почесної відзнаки Power of Women, яку Variety присуджує впливовим жінкам у сфері розваг за їхній внесок у професію і благодійну діяльність.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Ханна Веддінгем

Ханна Веддінгем / © Getty Images

Ханна Веддінгем відвідала церемонію Variety «Power of Women», яка відбулася у Лондоні.

Перед фотографами зірка з’явилася у сміливому образі. На ній була чорна довга сукня з блиском від Sophie Couture. Вбрання мало галтер, американську пройму, відверте декольте, яке підкреслило її пишні груди, високий розріз спереду на спідниці і шлейф.

Ханна Веддінгем / © Getty Images

Ханна Веддінгем / © Getty Images

Аутфіт Ханна доповнила чорними босоніжками. Вона зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж із пишними віями, молочний манікюр і білий педикюр. Веддінгем прикрасила вуха довгими чорними сережками Anabela Chan, а руки браслетами і каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Ханна Веддінгем одягла на премію BAFTA червону сукню приталеного силуету від Pamella Roland, розшиту камінням, блискітками і бісером.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie