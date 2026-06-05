Ефектна білявка: Ханна Веддінгем у сукні з відвертим декольте і високим розрізом позувала на церемонії

Ханна Веддінгем / © Getty Images

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Ханна Веддінгем відвідала церемонію Variety «Power of Women», яка відбулася у Лондоні.

Перед фотографами зірка з’явилася у сміливому образі. На ній була чорна довга сукня з блиском від Sophie Couture. Вбрання мало галтер, американську пройму, відверте декольте, яке підкреслило її пишні груди, високий розріз спереду на спідниці і шлейф.

Ханна Веддінгем / © Getty Images

Аутфіт Ханна доповнила чорними босоніжками. Вона зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж із пишними віями, молочний манікюр і білий педикюр. Веддінгем прикрасила вуха довгими чорними сережками Anabela Chan, а руки браслетами і каблучками з діамантами.

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Нагадаємо, Ханна Веддінгем одягла на премію BAFTA червону сукню приталеного силуету від Pamella Roland, розшиту камінням, блискітками і бісером.

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