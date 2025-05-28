Ефектна білявка: модель у червоній сукні з пікантним V-подібним декольте позувала у Монте-Карло

Лаура Селія

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Нідерландська модель Лаура Селія показала в Instagram знімки зі своєї поїздки до Монако. Красуня прогулялася вулицями Монте-Карло, а також покаталася на яхті.

Там Селія підкорювали всіх своїм ефектним образом. На ній була червона асиметрична сукня з пікантним V-подібним декольте, розрізом і металевою брошкою на талії.

Лаура Селія

Аутфіт манекенниця доповнила кремовими туфлями, декорованими намистинами, з ремінцями і на шпильках. У Лаури було укладання з прикореневим об’ємом і з локонами, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила великими сережками-кільцями, а руки — браслетами.

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Лаура Селія

Нагадаємо, Лаура Селія у сексуальному купальнику позасмагала біля басейну.