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- Шоу-бізнес
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Ефектна білявка: модель у червоній сукні з пікантним V-подібним декольте позувала у Монте-Карло
Лаура Селія насолоджувалася відпочинком у Монако і виклала кілька світлин звідти у свій фотоблог.
Нідерландська модель Лаура Селія показала в Instagram знімки зі своєї поїздки до Монако. Красуня прогулялася вулицями Монте-Карло, а також покаталася на яхті.
Там Селія підкорювали всіх своїм ефектним образом. На ній була червона асиметрична сукня з пікантним V-подібним декольте, розрізом і металевою брошкою на талії.
Аутфіт манекенниця доповнила кремовими туфлями, декорованими намистинами, з ремінцями і на шпильках. У Лаури було укладання з прикореневим об’ємом і з локонами, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила великими сережками-кільцями, а руки — браслетами.
Нагадаємо, Лаура Селія у сексуальному купальнику позасмагала біля басейну.