ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Ефектна білявка: модель у червоній сукні з пікантним V-подібним декольте позувала у Монте-Карло

Лаура Селія насолоджувалася відпочинком у Монако і виклала кілька світлин звідти у свій фотоблог.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія показала в Instagram знімки зі своєї поїздки до Монако. Красуня прогулялася вулицями Монте-Карло, а також покаталася на яхті.

Там Селія підкорювали всіх своїм ефектним образом. На ній була червона асиметрична сукня з пікантним V-подібним декольте, розрізом і металевою брошкою на талії.

Лаура Селія

Лаура Селія

Аутфіт манекенниця доповнила кремовими туфлями, декорованими намистинами, з ремінцями і на шпильках. У Лаури було укладання з прикореневим об’ємом і з локонами, макіяж із чорними стрілками і червоною помадою та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила великими сережками-кільцями, а руки — браслетами.

Лаура Селія

Лаура Селія

Нагадаємо, Лаура Селія у сексуальному купальнику позасмагала біля басейну.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie