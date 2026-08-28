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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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79
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1 хв

Ефектна білявка: модель у "голій" сукні і без бюстгальтера привернула увагу на прем’єрі

Кара Дель Торо продемонструвала на заході пікантний total black, який підкреслив її струнку фігуру.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кара Дель Торо

Кара Дель Торо / © Associated Press

Кара Дель Торо відвідала прем’єру фільму Onslaught, яка відбулася у Лос-Анджелесі, і привернула до себе увагу сміливим аутфітом.

Красуня з’явилася там у «голій» чорній мереживній сукні без бретельок. Вбрання мало приталений силует, який повторював лінії фігури від структурованого ліфа до стегон, а потім переходив у пряму спідницю завдовжки до щиколоток.

Кара Дель Торо / © Associated Press

Кара Дель Торо / © Associated Press

Корсетний верх із темними чашками та вертикальними вставками, під яким н ебуло бюстгальтера, підкреслив декольте і талію Кари. Верхній край сукні був оздоблений ніжними мереживними фестонами.

Особливої пікантності луку додала прозора тканина, крізь яку частково просвічувалося тіло моделі.

Сукню Дель Торо поєднала з чорними прозорими сітчастими слінгбеками на високих підборах.

Кара Дель Торо / © Associated Press

Кара Дель Торо / © Associated Press

У Кари було гарне укладання з об’ємними локонами, макіяж з бежево-коричневою помадою і перламутровий манікюр. Руки вона прикрасила золотими каблучками, а вуха — елегантними сережками.

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