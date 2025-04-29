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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Ефектна білявка: телеведуча у червоній сукні з V-подібним декольте сяяла на заході

Мегін Келлі у червоному вбранні вийшла на червону доріжку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Мегін Келлі

Мегін Келлі / © Associated Press

Американська журналістка і телеведуча Мегін Келлі відвідала галавечір Time100, присвячений найвпливовішим людям світу. Захід відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

На червоній доріжці жінка з’явилася в ефектному образі. На ній була елегантна червона сукня максі без рукавів і з V-подібним вирізом. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру.

/ © Associated Press

© Associated Press

Аутфіт Келлі доповнила срібними босоніжками, прикрашеними камінням, і срібним клатчем із камінням. Телеведуча уклала своє платинове волосся у локони і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були сережки-кільця з камінням, а на руці — браслет із камінням.

/ © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
49
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