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- Шоу-бізнес
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Ефектна білявка: телеведуча у червоній сукні з V-подібним декольте сяяла на заході
Мегін Келлі у червоному вбранні вийшла на червону доріжку.
Американська журналістка і телеведуча Мегін Келлі відвідала галавечір Time100, присвячений найвпливовішим людям світу. Захід відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
На червоній доріжці жінка з’явилася в ефектному образі. На ній була елегантна червона сукня максі без рукавів і з V-подібним вирізом. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру.
Аутфіт Келлі доповнила срібними босоніжками, прикрашеними камінням, і срібним клатчем із камінням. Телеведуча уклала своє платинове волосся у локони і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були сережки-кільця з камінням, а на руці — браслет із камінням.