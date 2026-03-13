ТСН у соціальних мережах

Ефектна білявка: зірка реаліті білою мініспідницею підкреслила стрункі ноги

Емма Ернан обожнює носити міні, тож і цього разу вийшла на прогулянку у короткій спідниці.

Аліна Онопа
Емма Ернан

Емма Ернан / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до обʼєктивів папараці під час прогулянки вулицями Лос-Анджелеса.

Білявка була одягнена в топ кольору слонової кістки і білу мініспідницю, яка підкреслила її стрункі ноги.

Емма Ернан / © Getty Images

Емма Ернан / © Getty Images

Вбрання Емма доповнила бежево-білими високими чоботами від Fendi з фірмовою монограмою, а також білою стьобаною сумочкою.

Ернан зробила ідеально рівне укладання, макіяж із бежевим глянцевим блиском і перламутровий манікюр. На обличчі у неї були масивні сонцезахисні окуляри, шию вона прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою логотипа Chanel, а руки — браслетами, годинником і каблучками.

Нагадаємо, Емма Ернан потрапила під приціл фотографів у джинсовій мініспідниці, коли заправляла автівку на автозаправці.

