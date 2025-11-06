ТСН у соціальних мережах

Ефектна білявка: зірка реаліті карамельною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Емма Ернан любить носити короткі вбрання, у яких вона має чудовий вигляд.

Емма Ернан

Емма Ернан / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці в Лос-Анджелесі.

Білявка була одягнена в карамельне обтисле міні, яке складалося з корсетного топа з галтером та асиметричної спідниці з драпуванням, яка підкреслила її стрункі ноги.

Емма Ернан / © Getty Images

Емма Ернан / © Getty Images

Лук Емма доповнила світлими босоніжками на шпильках і світло-бежевою стьобаною сумкою. У неї було обʼємне укладання з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр. На обличчя вона наділа масивні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а на її руці був золотий браслет.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла в світ у чорній мінісукні А-силуету з білим подолом і білими бретельками.

