Ефектна білявка: зірка реаліті карамельною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Емма Ернан / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці в Лос-Анджелесі.

Білявка була одягнена в карамельне обтисле міні, яке складалося з корсетного топа з галтером та асиметричної спідниці з драпуванням, яка підкреслила її стрункі ноги.

Емма Ернан / © Getty Images

Лук Емма доповнила світлими босоніжками на шпильках і світло-бежевою стьобаною сумкою. У неї було обʼємне укладання з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр. На обличчя вона наділа масивні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а на її руці був золотий браслет.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла в світ у чорній мінісукні А-силуету з білим подолом і білими бретельками.