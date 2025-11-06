- Дата публікації
- Шоу-бізнес
- 218
- 1 хв
Ефектна білявка: зірка реаліті карамельною мінісукнею підкреслила стрункі ноги
Емма Ернан любить носити короткі вбрання, у яких вона має чудовий вигляд.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці в Лос-Анджелесі.
Білявка була одягнена в карамельне обтисле міні, яке складалося з корсетного топа з галтером та асиметричної спідниці з драпуванням, яка підкреслила її стрункі ноги.
Лук Емма доповнила світлими босоніжками на шпильках і світло-бежевою стьобаною сумкою. У неї було обʼємне укладання з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр. На обличчя вона наділа масивні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а на її руці був золотий браслет.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла в світ у чорній мінісукні А-силуету з білим подолом і білими бретельками.