Шоу-бізнес
131
Ефектна білявка: зірка реаліті у червоній сукні сяяла на галавечорі у Беверлі-Гіллз

Емма Ернан в образі lady in red завітала на захід у Каліфорнії.

Емма Ернан

Емма Ернан / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — відвідала галавечір фонду Giving A Smile, який відбувся в Беверлі-Гіллз.

На червону доріжку білявка вийшла у червоній сукні максі без рукавів і з розрізом ззаду. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Емма Ернан / © Getty Images

Емма Ернан / © Getty Images

Аутфіт Емма доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах.

У неї була гарна обʼємна зачіска з локонами, насичений макіяж із блискучими тінями, пишними віями і червоною помадою, а також французький манікюр. Ернан прикрасила вуха діамантовими сережками-кільцями, а руки — браслетами і каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Емма Ернан карамельною мінісукнею підкреслила стрункі ноги.

