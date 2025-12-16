- Дата публікації
Ефектна білявка: зірка реаліті у червоній сукні сяяла на галавечорі у Беверлі-Гіллз
Емма Ернан в образі lady in red завітала на захід у Каліфорнії.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — відвідала галавечір фонду Giving A Smile, який відбувся в Беверлі-Гіллз.
На червону доріжку білявка вийшла у червоній сукні максі без рукавів і з розрізом ззаду. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Аутфіт Емма доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах.
У неї була гарна обʼємна зачіска з локонами, насичений макіяж із блискучими тінями, пишними віями і червоною помадою, а також французький манікюр. Ернан прикрасила вуха діамантовими сережками-кільцями, а руки — браслетами і каблучками з діамантами.
