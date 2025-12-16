Ефектна білявка: зірка реаліті у червоній сукні сяяла на галавечорі у Беверлі-Гіллз

Емма Ернан / © Getty Images

Реклама

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — відвідала галавечір фонду Giving A Smile, який відбувся в Беверлі-Гіллз.

На червону доріжку білявка вийшла у червоній сукні максі без рукавів і з розрізом ззаду. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.

Емма Ернан / © Getty Images

Аутфіт Емма доповнила бежевими босоніжками на високих платформах і підборах.

Реклама

У неї була гарна обʼємна зачіска з локонами, насичений макіяж із блискучими тінями, пишними віями і червоною помадою, а також французький манікюр. Ернан прикрасила вуха діамантовими сережками-кільцями, а руки — браслетами і каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Емма Ернан карамельною мінісукнею підкреслила стрункі ноги.