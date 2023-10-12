Ефектна білявка: Аманда Голден у чорній мінісукні продемонструвала стрункі ноги

Аманда Голден стала гостею церемонії нагородження премії Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, яка відбулася у The Roundhouse у Лондоні.

На червоній доріжці красуня з'явилася у чорній мінісукні від бренду Celia Kritharioti з пікантним декольте і драпуванням на спідниці, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги.

Аманда Голден / Фото: Getty Images

Вбрання також мало збоку пишний шлейф, що додало її аутфіту елегантності.

Взута Голден була у світлі босоніжки із кристалами і на шпильках. Білявка гарно уклала волосся, зробила макіяж із рожевими тінями на повіках, довгими накладними віями і ніжно-рожевим блиском на губах. Вуха Аманда прикрасила розкішними блискучими сережками з камінням, а руки – браслетами і каблучками теж з камінням.

Нагадаємо, а інша британська ведуча Майлін Клас прийшла на церемонію у сукні-сітці максі зі стразами, під якою на ній була чорна білизна.

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