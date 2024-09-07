Ефектна білявка: американська зірка реаліті у рожевому бікіні позувала на гідроциклі

Емма Ернан відпочиває у райському куточку планети.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram нову порцію знімків із відпочинку на морі.
Красуня влаштувала собі імпровізований фотосет на гідроциклі. Одягнена вона була у рожеве бікіні на зав'язках.
Волосся Ернан зібрала у високий хвіст, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, а вуха прикрасила золотими сережками-кільцями.
Емма похизувалася не лише підтягнутим тілом і стрункими ногами, а й гарною засмагою, незважаючи на те, що вона блиснула слідами від іншої моделі купальника.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан продемонструвала спокусливий образ, у чорній довгій сукні з високим розрізом.
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