Ефектна білявка: британська модель у блакитному бікіні спокусливо позувала біля басейну

Джессіка Гейл любить фотографуватися у купальниках і демонструвати свою ідеальну фігуру.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – поділилася з фоловерами в Instagram новим знімком із відпочинку.

Білявка спокусливо позувала біля басейну під пальмами. На ній було бікіні пастельно-блакитного кольору на зав'язках.

Джессіка Гейл/Instagram

Джес похизувалася сексуальними вигинами тіла, тонкою талією, пласким животом і пишним бюстом. Її волосся було укладене у легкі локони, на обличчі був макіяж із акцентом на пишних віях, вуха вона прикрасила сережками-пусетами, а руки – золотими браслетами.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл продемонструвала пружні сідниці у рожевому купальнику з мультяшним принтом.

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