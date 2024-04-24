Ефектна білявка: британська модель у синьому купальнику продемонструвала ідеальну фігуру

Джессіка Гейл похизувалася красивим пляжним луком.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нову порцію гарячих світлин з відпочинку.
На них ефектна білявка постала у синьому купальнику із великими золотими кільцями, який чудово підкреслив її струнку ідеальну фігуру і спокусливі груди.
Джес розпустила волосся, зробила легкий макіяж, білий манікюр і завершила аутфіт золотими прикрасами.
Вона зробила селфі у дзеркалі і позувала на літньому дивані на пляжі.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у рожевому бікіні з мультяшним принтом похизувалася сексуальними сідницями.
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