Ефектна білявка: британська модель у синьому купальнику продемонструвала ідеальну фігуру

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нову порцію гарячих світлин з відпочинку.

Джессіка Гейл/Instagram

На них ефектна білявка постала у синьому купальнику із великими золотими кільцями, який чудово підкреслив її струнку ідеальну фігуру і спокусливі груди.

Джессіка Гейл/Instagram

Джес розпустила волосся, зробила легкий макіяж, білий манікюр і завершила аутфіт золотими прикрасами.

Джессіка Гейл/Instagram

Вона зробила селфі у дзеркалі і позувала на літньому дивані на пляжі.

Джессіка Гейл/Instagram

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у рожевому бікіні з мультяшним принтом похизувалася сексуальними сідницями.

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