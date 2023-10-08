Ефектна білявка: ексмодель Victoria's Secret у блакитному кроптопі блиснула сосками

Джой Корріган любить носити мінімум одягу, щоб демоснтрувати всім довкола свою струнку і сексуальну фігуру.

Колишня американська модель Victoria's Secret, Sports Illustrated і Playboy Playmate – Джой Корріган – потрапила до обєктивів папараці під час прогулянки Лос-Анджелесом.

Красуня обрала для свого виходу пікантний лук. На ній була біла мініспідниця від бренду Alo і білий жакет, який вона спустила з одного плеча. Ще Джой одягла блакитний кроптоп, який просвічувався, тож вона виблискувала перед фотографами сосками.

Джой Корріган / Фото: Getty Images

Свій образ Корріган доповнила сіро-блакитними замшевими чоботами-гармошками зі стразами. На плечі у неї висіла біла стьобана сумка.

Модель розпустила волосся, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а шию – золотими ланцюжками з підвіскою.

Джой продемонструвала не лише струнку фігуру, а й накачаний прес.

Нагадаємо, раніше ми бачили Джой Корріган у блакитному ромпері з пікантним декольте, який чудово підкреслив ідеальну фігуру.

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