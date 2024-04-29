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Ефектна білявка: Катерина Бужинська у шоколадному топі продемонструвала пишне і сексуальне декольте

Ефектна білявка: Катерина Бужинська у шоколадному топі продемонструвала пишне і сексуальне декольте

Ефектна білявка: Катерина Бужинська у шоколадному топі продемонструвала пишне і сексуальне декольте

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка похизувалася новим красивим луком.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram фото свого ефектного образу.

Перед об'єктивом фотокамери артистка постала у шкіряному костюмі трендового шоколадного кольору. Вбрання складалося зі штанів і топу з відвертим декольте, яке чудлово підкреслило пишний і сексуальний бюст Бужинської.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт Катерина доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із червоною помадою, елегантним намистом і парними золотистими браслетами.

Нагадаємо, Катерина Бужинська випустила пісню "Романсеро" українською.

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