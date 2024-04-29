Ефектна білявка: Катерина Бужинська у шоколадному топі продемонструвала пишне і сексуальне декольте

Артистка похизувалася новим красивим луком.
Катерина Бужинська опублікувала в Instagram фото свого ефектного образу.
Перед об'єктивом фотокамери артистка постала у шкіряному костюмі трендового шоколадного кольору. Вбрання складалося зі штанів і топу з відвертим декольте, яке чудлово підкреслило пишний і сексуальний бюст Бужинської.
Аутфіт Катерина доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із червоною помадою, елегантним намистом і парними золотистими браслетами.
Нагадаємо, Катерина Бужинська випустила пісню "Романсеро" українською.
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