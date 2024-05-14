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Ефектна білявка: Катерина Бужинська в елегантній сукні похизувалася сексуальним декольте

Ефектна білявка: Катерина Бужинська в елегантній сукні похизувалася сексуальним декольте

Ефектна білявка: Катерина Бужинська в елегантній сукні похизувалася сексуальним декольте

Катерина Бужинська/Пресслужба

Співачка потішила підписників новим фото.

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram Stories новий ефектний образ.

Артистка постала на фото в елегантній чорній сукні на тонких бретельках, з розрізом, вирізами на животі і пікантним декольте, яке підкреслило її сексуальний бюст.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт Катерина доповнила гарним укладанням із локонами, макіяжем із акцентом на червоній помаді і червоним манікюром. На шиї у неї був золотий ланцюжок.

Нагадаємо, Катерина Бужинська у красивій сукні-вишиванці і гуцульській згарді показала, як з дітьми "билася" яйцями.

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