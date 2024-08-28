Ефектна білявка: Катерина Бужинська вишуканою сукнею підкреслила сексуальне декольте

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram новий ефектний образ.

Цього разу співачка постала у вишуканій обтислій чорній сукні від українського бренду Riksi. Вбрання мало прозору спідницю і відверте декольте з блискучими акцентами, яке чудово підкреслило її сексуальний пишний бюст.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина доповнила аутфіт високим хвостом, макіяжем із червоною помадою, яскраво-червоним манікюром, чорними сонцезахисними окулярами, сережками-кільцями з камінням, ланцюжком із хрестиком, браслетами і каблучками.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Бужинська мала стрункий і розкішний вигляд.

Нагадаємо, Катерина Бужинська захопила красивим концертним образом у вбранні, яке складалося з білої сукні з прозорою спідницею, розшитою стразами, і пишних рукавів-рукавичок бірюзового відтінку з камінням.

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