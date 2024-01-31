Ефектна білявка: модель чорною мінісукнею підкреслила сексуальну фігуру

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон – продемонструвала фоловерам в Instagram сексуальну обновку. Вона зробила селфі у своїй гардеробній.

Білявка приміряла чорну мінісукню, прикрашену стразами, яка чудово підкреслила її спокусливу фігуру і стрункі ноги.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Меган зробила гарне укладання з локонами, насичений вечірній макіяж і червоний манікюр. Руки вона прикрасила браслетами, годинником і каблучками.

"Життя занадто коротке, щоб не сяяти", - підписала вона світлину.

Нагадаємо, раніше Меган Бартон Генсон показала пікантне селфі у нічній сорочці з мереживом.

Читайте також: