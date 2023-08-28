Ефектна білявка: модель Playboy у персиковому купальнику похизувалася сексуальними сідницями

Глоя Терае знялася у пікантній фотосесії.
Канадська модель Playboy Глоя Терае поділилася з фоловерами в Instagram знімками свого пікантного пляжного луку.
Глоя позувала перед фотокамерами у красивому купальнику персикового відтінку з вирізами і спокусливим декольте. Блондинка похизувалася стрункою красивою фігурою.
Терае також продемонструвала пружні сідниці.
Глоя зробила укладання з локонами, насичений макіяж, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руки – браслетами.
Нагадаємо, своє 30-річчя Глоя Терае відсвяткувала у відвертому вбранні. На ній була рожева сукня, яка складалася з боді та імітації спідниці ззаду і спереду.
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