Ефектна білявка: модель у білому купальнику похизувалася спокусливим бюстом

Джессіка Гейл сумує за відпусткою у теплих краях.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – продовжує ділитися з підписниками в Instagram своїми фото з відпочинку.
Цього разу дівчина постала перед фотокамерою у стильному білому купальнику, у якому похизувалася пишним сексуальним декольте і стрункою фігурою.
Гейл розпустила волосся, зробила макіяж із довгими віями і глянцевим блиском на губах, а також французький манікюр. На руках у неї були золоті браслети і каблучки.
Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл позувала у чорному бікіні з різнокольоровим квітковим принтом.
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