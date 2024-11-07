Ефектна білявка: модель у білому купальнику похизувалася спокусливим бюстом

Джессіка Гейл сумує за відпусткою у теплих краях.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – продовжує ділитися з підписниками в Instagram своїми фото з відпочинку.

Цього разу дівчина постала перед фотокамерою у стильному білому купальнику, у якому похизувалася пишним сексуальним декольте і стрункою фігурою.

Джессіка Гейл/Instagram

Гейл розпустила волосся, зробила макіяж із довгими віями і глянцевим блиском на губах, а також французький манікюр. На руках у неї були золоті браслети і каблучки.

Джессіка Гейл/Instagram

Джессіка Гейл/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл позувала у чорному бікіні з різнокольоровим квітковим принтом.

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