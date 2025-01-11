Ефектна білявка: переможниця "Холостяка-13" у рожевій мінісукні і мюлях з пір'ям позувала у ванні

Інна Бєлєнь в образі ляльки Барбі знялася у фотосесті.
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь опублікувала в Instagram знімки з нової пікантної фотосесії.
Дівчина спокусливо позувала у ванні, демонструючи сексуальну фігуру. На ній була рожева мінісукня на тонких бретельках і рожеві мюлі з пір'ям і золотими шпильками.
Аутфіт красуня доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із блискучими тінями і чорними стрілками, французьким манікюром і перлинним намистом на шиї.
Нагадаємо, Інна Бєлєнь в інтерв'ю розповіла, скільки заробляє і яку має нерухомість.
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