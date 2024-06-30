Ефектна білявка: порноакторка рожевою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Chezza Blonde одягла на вечірку мініатюрне вбрання.
Порноакторка Chezza Blonde потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лондона. Білявка йшла на вечірку PrettyLittleThing, що відбулася напередодні Лондонського прайду.
Вона була одягнена у мініатюрну ніжно-рожеву латексну сукню без бретельок і з невеликим розрізом, яка чудово підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.
Аутфіт дівчина доповнила чорними лакованими туфлями і чорною сумкою з крокодилячої шкіри. Chezza Blonde зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і помадою кольору курної троянди, а також білий гострий манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на шиї – золотий делікатний ланцюжок.
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