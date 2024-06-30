Ефектна білявка: порноакторка рожевою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Порноакторка Chezza Blonde потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лондона. Білявка йшла на вечірку PrettyLittleThing, що відбулася напередодні Лондонського прайду.

Вона була одягнена у мініатюрну ніжно-рожеву латексну сукню без бретельок і з невеликим розрізом, яка чудово підкреслила її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Chezza Blonde / Фото: Getty Images

Аутфіт дівчина доповнила чорними лакованими туфлями і чорною сумкою з крокодилячої шкіри. Chezza Blonde зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і помадою кольору курної троянди, а також білий гострий манікюр. У вухах у неї були золоті сережки-кільця, а на шиї – золотий делікатний ланцюжок.

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