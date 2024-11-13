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Ефектна білявка: порноакторка-трансгендер у романтичній сукні з рюшами похизувалася пишним бюстом

Ефектна білявка: порноакторка-трансгендер у романтичній сукні з рюшами похизувалася пишним бюстом

Ефектна білявка: порноакторка-трансгендер у романтичній сукні з рюшами похизувалася пишним бюстом

Брітні Кейд

Брітні Кейд любить спокушати фоловерів своїми пікантними знімками.

Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд опублікувала в Instagram фото свого нового сексуальному образу.

Білявка одягла романтичну мінісукню кольору айворі з рюшами, мереживом і стрічкою-бантом у зоні декольте. Брітні похизувалася пишним і спокусливим бюстом.

Брітні Кейд / ©
Брітні Кейд

Аутфіт Кейд доповнила гарним укладанням із локонами, макіяжем із ніжно-рожевими тінями, чорними стрілками і довгими накладними віями. Шию вона прикрасила перлинним намистом із підвіскою-логотипом у вигляді Chanel, а на зап'ясті був золотий браслет із діамантами.

Брітні Кейд / ©
Брітні Кейд

Нагадаємо, Брітні Кейд повеселилася на вечірці у синій мініспідниці з рюшами і синьому ліфі-бандо з кільцем. 

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