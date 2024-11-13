Ефектна білявка: порноакторка-трансгендер у романтичній сукні з рюшами похизувалася пишним бюстом

Брітні Кейд любить спокушати фоловерів своїми пікантними знімками.
Американська порноакторка-трансгендер Брітні Кейд опублікувала в Instagram фото свого нового сексуальному образу.
Білявка одягла романтичну мінісукню кольору айворі з рюшами, мереживом і стрічкою-бантом у зоні декольте. Брітні похизувалася пишним і спокусливим бюстом.
Аутфіт Кейд доповнила гарним укладанням із локонами, макіяжем із ніжно-рожевими тінями, чорними стрілками і довгими накладними віями. Шию вона прикрасила перлинним намистом із підвіскою-логотипом у вигляді Chanel, а на зап'ясті був золотий браслет із діамантами.
Нагадаємо, Брітні Кейд повеселилася на вечірці у синій мініспідниці з рюшами і синьому ліфі-бандо з кільцем.
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