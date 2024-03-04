Ефектна білявка: Сідні Свіні чорною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

26-річна акторка у гарному образі total black вийшла у світ.

Зірка романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" Сідні Свіні потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Акторка мала ефектний вигляд.

На Сідні була чорна мінісукня з прозорими рукавами і зоною декольте, прикрашеною на чорній облямівці золотою фурнітурою. Коротке вбрання чудово підкреслило стрункі ноги білявки.

Лук Свіні доповнила чорними капроновими колготами і чорними туфлями із золотими застібками і на шпильках. У руці вона несла чорну сумку із золотою фурнітурою.

Сідні Свіні / Фото: Getty Images

Акторка зробила акуратне укладання з локонами, макіяж із ніжно-рожевою помадою і молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руці – каблучка.

Нагадаємо, раніше Сідні Свіні з'явилася у Нью-Йорку у футболці зі своїм обличчям – це мерч до фільму "Проклята діва", у якому вона зіграла.

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