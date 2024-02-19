Ефектна білявка: Сідні Свіні у червоній сукні з відвертим декольте сяяла на премії

Сідні Свіні відвідала церемонію нагородження премії People's Choice Awards у Санта-Моніці, Каліфорнія.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

На червоній доріжці акторка з'явилася в ефектному образі. Вона одягла вечірню червону сукню максі від бренду Mônot з американською проймою, відвертим декольте і розрізом.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру і сексуальний бюст зірки.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Аутфіт Свіні доповнила червоними босоніжками на шпильках. Вона зробила гарне укладання, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила діамантовими сережками, а руку – каблучкою з камінням.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Сідні Свіні на прем'єру фільму "Люблю тебе ненавидіти" прийшла у прозорій сукні зі сміливм декольте від бренду Givenchy.

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