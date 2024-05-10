Ефектна білявка у рожевому: Періс Гілтон приміряла гламурне вбрання від українського бренду

43-річна світська левиця одягла вбрання зі стразами від Ельвіри Гасанової.

Періс Гілтон знялася у рекламній кампанії одного з напоїв і показала кілька знімків на своїй сторінці в Instagram.

Перед об'єктивом фотокамери Девіда Лашапеля світська левиця постала в улюбленому образі ляльки Барбі. Позувала вона у рожевій гримерній перед дзеркалом.

Періс Гілтон/David Lachapelle

На ній був рожевий прозорий халат із пір'ям і рожевий сет зі стразами від українського бренду Gasanova, який складався з ліфа-топа і мініспідниці зі смужками по боках.

Періс Гілтон/David Lachapelle

Аутфіт Гілтон доповнила атласними туфлями на шпильках, високим хвостом, яскравим макіяжем із чорними стрілками та пишними накладними віями, а також рожевими сережками.

Періс Гілтон/David Lachapelle

"Періс Гілтон вже втретє обирає @gasanova.brand! Цього разу це рожевий сет у стилі справжньої Барбі!" – написала дизайнерка в Instagram.

Нагадаємо, Періс Гілтон у яскраво-рожевому міні зі стразами сходила на вечірку на честь виходу своєї нової косметики.

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