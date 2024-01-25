Ефектна білявка: зірка фільму жахів "Крик" у сукні з сексуальним декольте прийшла на фешншоу

Самара Вівінг у красивому вбранні відвідала Тиждень моди у Парижі.

Австралійська акторка і зірка фільму жахів "Крик" – Самара Вівінг – з'явилася на показі Модного дому Valentino, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Білявка постала у чорній сукні максі з відвертим і сексуальним декольте, оздобленим паєтками і бісером. Вбрання добре облягало її струнку фігуру.

Самара Вівінг / Фото: Getty Images

Аутфіт Самара доповнила чорними туфлями зі стразами і чорною накидкою, оздобленою мереживом. Акторка зробила гарну зачіску з локонами, у макіяжі зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем, вуха прикрасила елегантними діамантовими сережками, а руки – каблучками. Червоний манікюр завершив лук Вівінг.

Самара Вівінг / Фото: Getty Images

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