Ефектна білявка: зірка реаліті мінісукнею підкреслила стрункі ноги

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила зірка американського реалітішоу Selling Sunset Емма Ернан.

Білявка, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній була біла мінісукня з драпуванням на тонких бретельках, яка чудово підкреслила її підтягнуте тіло і стрункі ноги.

Свій лук Емма доповнила стильними фіолетовими окулярами, рожевою сумочкою і білими босоніжками-гладіаторами на шпильках.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Ернан зібрала волосся зверху, випустивши спереду пасма, прикрасила шию срібним ланцюжком із кулоном-серцем, вуха – срібними сережками-кільцями, а руки – металевим браслетом і каблучками. Червоні манікюр і педикюр завершили аутфіт зірки.

Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан вийшла на прогулянку у сірому вбранні з деніму, яке складалося з корсету і мініспідниці.

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