Ефектна білявка: зірка реаліті у мініспідниці продемонструвала плаский живіт і стрункі ноги

Папараці заскочили Емму Ернан у спокусливому луку.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці у Західному Голлівуді, коли йшла до кав'ярні.
Дівчина, як завжди, мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у білий кроптоп із довгими рукавами і сіру мініспідницю з деніму. Взута красуня була у високі чоботи з монограмою бренду Fendi.
У цьому луку Ернан продемонструвала підтягнуту фігуру, плаский живіт і стрункі ноги.
Емма зробила високий хвіст, накрутивши його у локони, макіяж із пишними довгими віями і помадою ягідного відтінку та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила срібними сережками-кільцями, а на плечі у неї висіла бежева сумка на срібних ланцюжках.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан позувала на шезлонгу у стильному різнокольоровому бікіні з тканини "жатка".
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