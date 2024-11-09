Ефектна білявка: зірка реаліті у мініспідниці продемонструвала плаский живіт і стрункі ноги

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці у Західному Голлівуді, коли йшла до кав'ярні.

Дівчина, як завжди, мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у білий кроптоп із довгими рукавами і сіру мініспідницю з деніму. Взута красуня була у високі чоботи з монограмою бренду Fendi.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

У цьому луку Ернан продемонструвала підтягнуту фігуру, плаский живіт і стрункі ноги.

Емма зробила високий хвіст, накрутивши його у локони, макіяж із пишними довгими віями і помадою ягідного відтінку та молочний манікюр. Вуха вона прикрасила срібними сережками-кільцями, а на плечі у неї висіла бежева сумка на срібних ланцюжках.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан позувала на шезлонгу у стильному різнокольоровому бікіні з тканини "жатка".

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