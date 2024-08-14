Ефектна білявка: зірка реаліті у пастельному бікіні похизувалася стрункою фігурою

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram світлини з нещодавнього відпочинку. Позувала вона на і біля шезлонгу.

На них білявка постала у стильному бікіні з принтом у пастельних кольорах. Дівчина продемонструвала струнку фігуру і сексуальний бюст.

Емма Ернан/Instagram Емми Ернан

Емма зібрала волосся у високий хвіст, випустивши спереду пасма, одягла на обличчя масивні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила сережками-кільцями. У руці вона тримала келих із охолоджувальним коктейлем.

Емма Ернан/Instagram Емми Ернан

Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан знялася у фотосесії у розкішному білому бікіні з білими рюшами на ліфі і квітковими прикрасами та у прозорих мюлях на шпильках.

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