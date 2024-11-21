Ефектна білявка: зірка реаліті у сукні з паєтками і високим розрізом сяяла на прем'єрі "Гладіатора"

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – стала гостею прем’єрного показу фільму "Гладіатор II" у Лос-Анджелесі.

Для такої події вона обрала вечірню сукню шоколадного відтінку, повністю розшиту паєтками. Вбрання мало оголені плечі, пікантне декольте, вузол на одному боці талії і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Аутфіт Емма доповнила білими босоніжками на шпильках від бренду Saint Laurent. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із блиском коричневого відтінку, вуха прикрасила масивними золотими сережками, а руки – браслетом і каблучкою.

На івенті побувала також її подруга – зірка реаліті Крішелл Стаус, яка позувала у сексуальному червоному вбранні з драпуванням від бренду Do Long, яке складалося з ліфа, одного рукава і спідниці зі шлейфом.

Про фільм:

Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти до Колізею після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти в собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

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