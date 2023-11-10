Ефектна блондинка: американська співачка у рожевій сукні з високим розрізом похизувалася стрункими ногами

Американська кантрі-поп-співачка Келсі Баллеріні відвідала щорічну церемонію вручення нагород CMA, яка відбулася у Нешвіллі.

На червоній боріжці вона з'явилася в ефектному образі. На артистці була ніжно-рожева атласна сукня максі від бренду Christian Siriano на одне плече з драпуванням. Вбрання мало високий розріз, який дозволив Келсі продемоснтрувати свої стрункі ноги.

Келсі Баллеріні / Фото: Associated Press

Аутфіт красуня доповнила блідо-рожевими босоніжками з камінням і на шпильках.

Келсі Баллеріні / Фото: Associated Press

Біляве волосся Баллеріні уклала хвилями і зробила вечірній макіяж із акцентом на червоній помаді. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням, а руки – каблучками. Молочний короткий манікюр завершив лук Келсі.

Келсі Баллеріні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Келсі Баллеріні на церемонію Time100 Next у Нью-Йорку одягла сексуальну чорну сукню від бренду Stella McCartney з вирізами на грудях і животі.

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