Ефектна блондинка: британська акторка в мереживній сукні продемонструвала сексуальне декольте

30-річна Даніель Гарольд вийшла на червону доріжку в чорному мереживному вбранні з яскравими червоними акцентами.
Даніель Гарольд відвідала церемонію вручення нагород премії Pride of Britain Awards 2022, яка відбулася у Grosvenor House у Лондоні.
Перед фотографами зірка постала у вечірньому аутфіті. Вона одягла кокетливу чорну мереживну сукню-бюстьє, яка ідеально підкреслила її сексуальне декольте.
Вбрання Даніель доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах та чорним клатчем.
Біляве волосся Гарольд уклала в гарні локони, зробила насичений макіяж із червоною помадою і пишними віями, прикрасила вуха діамантовими сережками у вигляді крапель, а руку – браслетом із діамантами.
Червоний манікюр і педикюр гармонійно завершили ефектний лук акторки.
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