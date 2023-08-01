Ефектна блондинка: британська модель у рожевому купальнику похизувалася сексуальними сідницями

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон поділилася в Instagram пікантними знімками з пляжної фотосесії.

На них красуня постала у рожевому суцільному купальнику із зображенням крапель води. Спочатку Меган продемонструвала свої сексуальні пружні сідниці.

Меган Бартон Генсон/Instagram

А потім модель похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом. Генсон має дуже спокусливий вигляд.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Волосся зірка реаліті уклала в локони, зробила ніжний макіяж, французький манікюр, прикрасила шию ланцюжками, а руку – браслетами.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Нагадаємо, минулого разу Меган Бартон Генсон показала сексуальну фігуру у бікіні лимонного кольору на зав'язках.

Читайте також: