Ефектна блондинка: британська модель у рожевому купальнику похизувалася сексуальними сідницями

Меган Бартон Генсон обожнює фотографуватися у купальниках.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон поділилася в Instagram пікантними знімками з пляжної фотосесії.
На них красуня постала у рожевому суцільному купальнику із зображенням крапель води. Спочатку Меган продемонструвала свої сексуальні пружні сідниці.
А потім модель похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом. Генсон має дуже спокусливий вигляд.
Волосся зірка реаліті уклала в локони, зробила ніжний макіяж, французький манікюр, прикрасила шию ланцюжками, а руку – браслетами.
Нагадаємо, минулого разу Меган Бартон Генсон показала сексуальну фігуру у бікіні лимонного кольору на зав'язках.
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