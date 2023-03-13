Ефектна блондинка: Джіджі Хадід підкреслила струнку фігуру червоною сукнею з оголеними плечами

Післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз відвідала Джіджі Хадід. Модель постала в образі lady in red.

На Джі була оригінальна червона плісована сукня Zac Posen, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало рукава з драпуванням і оголені плечі, які акцентували увагу на тендітності ключиць.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Сукню Хадід поєднала з червоними туфлями. На шиї у неї було срібне кольє, а у вухах – сережки-цвяшки.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Платинове волосся модель уклала у гарні локони, зробила максимально природній макіяж із нюдовою помадою і завершила лук французьким манікюром.

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Джіджі Хадід / Фото: Associated Press

Читайте також: