Ефектна блондинка: Глое Кардашян бежевою мінісукнею підкреслила сексуальну фігуру

Глое Кардашян показала в Instagram ефектний аутфіт. Блондинка одягла бежеву асиметричну мінісукню із органзи. Вбрання чудово підкреслило сексуальну фігуру і красиву засмагу зірки реаліті. У цьому луку Глое також похизувалася стрункими ногами.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Образ Кардашян доповнила білявими локонами, насиченим вечірнім макіяжем із пишними віями і помадою шоколадного відтінку. У вухах були діамантові сережки-цвяшки, а на руці – масивна каблучка з камінням. Довгий гострий червоний манікюр завершив аутфіт Глое.

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, раніше Глое Кардашян показала спокусливі форми у золотому купальнику з чорними вставками.

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