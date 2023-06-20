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Ефектна блондинка: Глое Кардашян бежевою мінісукнею підкреслила сексуальну фігуру

Ефектна блондинка: Глое Кардашян бежевою мінісукнею підкреслила сексуальну фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
2158
Час на прочитання
1 хв
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Ефектна блондинка: Глое Кардашян бежевою мінісукнею підкреслила сексуальну фігуру

Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

38-річна зірка реаліті у монохромному луку похизувалася спокусливими формами.

Глое Кардашян показала в Instagram ефектний аутфіт. Блондинка одягла бежеву асиметричну мінісукню із органзи. Вбрання чудово підкреслило сексуальну фігуру і красиву засмагу зірки реаліті. У цьому луку Глое також похизувалася стрункими ногами.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Образ Кардашян доповнила білявими локонами, насиченим вечірнім макіяжем із пишними віями і помадою шоколадного відтінку. У вухах були діамантові сережки-цвяшки, а на руці – масивна каблучка з камінням. Довгий гострий червоний манікюр завершив аутфіт Глое.

Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / © Instagram Глої Кардашян
Глое Кардашян / Фото: Instagram Глої Кардашян

Нагадаємо, раніше Глое Кардашян показала спокусливі форми у золотому купальнику з чорними вставками. 

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Дата публікації
Перегляди
2158
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