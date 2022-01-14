Ефектна блондинка: Глое Кардашян мінісукнею підкреслила сексуальну фігуру

Зірка реаліті продемонструвала модну обновку.

Глое Кардашян похизувалася в Instagram сексуальним аутфітом. Красуня приміряла світлу мінісукню, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Вбрання зірка реаліті доповнила стильними коричневими чоботями. Волосся вона розпустила і зробила ніжний макіяж.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

"Щасливого четверга!! Я забула, що ми зробили ці фотографії кілька тижнів тому", — підписала світлини Глое.

Глое Кардашян / Instagram Глої Кардашян

Обличчя Кардашян трішки змінилося, і її не одразу можна впізнати. Цікаво, це вона скористалася послугами пластичних хірургів чи фотошопом?

Глое любить короткі вбрання. Раніше ми її бачили у червоній мінісукні на одне плече, поверх якої вона одягла довгий червоний плащ. Розкішний лук зірки доповнювали червоні туфлі-човники з крокодилячої шкіри та червона маска.

Глое Кардашян / Getty Images

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