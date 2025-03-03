Ефектна блондинка: Кара Делевінь у новому образі з'явилася на оскарівській вечірці

Як і багато знаменитостей Кара прибула на афтепаті після 97-ї церемонії "Оскар" і виблискувала перед камерами фотографів, що зібралися.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Для виходу в світ Делевінь обрала сіру обтислу сукню в підлогу без бретелей від Gap Studio з довгими рукавами, які одягалися окремо. Вбрання мало невеликий шлейф і не було видно, яке взуття знаменитість підібрала до аутфіту.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Кара доповнила лук діамантовим кольє на шиї, зробила гарний макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Також у неї на пальцях було багато різних каблучок.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми також показували вам пікантне вбрання від Chanel, яке обрала для світського виходу акторка Лілі-Роуз Депп.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

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