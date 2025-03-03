Ефектна блондинка: Кара Делевінь у новому образі з'явилася на оскарівській вечірці

Модель та акторка Кара Делевінь відвідала післяоскарівську вечірку журналу Vanity Fair у Лос-Анджелесі.
Як і багато знаменитостей Кара прибула на афтепаті після 97-ї церемонії "Оскар" і виблискувала перед камерами фотографів, що зібралися.
Для виходу в світ Делевінь обрала сіру обтислу сукню в підлогу без бретелей від Gap Studio з довгими рукавами, які одягалися окремо. Вбрання мало невеликий шлейф і не було видно, яке взуття знаменитість підібрала до аутфіту.
Кара доповнила лук діамантовим кольє на шиї, зробила гарний макіяж очей і нюдовою помадою підкреслила губи. Також у неї на пальцях було багато різних каблучок.
Нагадаємо, ми також показували вам пікантне вбрання від Chanel, яке обрала для світського виходу акторка Лілі-Роуз Депп.
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