Ефектна блондинка: Катерина Бужинська зачарувала гарним образом у напіврозорій сукні

Артистка похизувалася новим образом total white.
Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram новий ефектний аутфіт. Співачка постала у білій напівпрозорій сукні з американською проймою і срібними блискітками від українського бренду Semenenko. Вбрання чудово підкреслило її струнку і спокусливу фігуру.
Образ Бужинська доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із помадою ягідного відтінку і довгими сережками.
"Я босоніж до тебе йду у снах…", – підписала фото Катерина.
Нагадаємо, у день Конституції України Катерина Бужинська і Михайло Грицкан виступили з благодійним концертом у Києві.
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