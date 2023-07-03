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Ефектна блондинка: Катерина Бужинська зачарувала гарним образом у напіврозорій сукні

Ефектна блондинка: Катерина Бужинська зачарувала гарним образом у напіврозорій сукні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
286
Час на прочитання
1 хв
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Ефектна блондинка: Катерина Бужинська зачарувала гарним образом у напіврозорій сукні

Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovska

Артистка похизувалася новим образом total white.

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram новий ефектний аутфіт. Співачка постала у білій напівпрозорій сукні з американською проймою і срібними блискітками від українського бренду Semenenko. Вбрання чудово підкреслило її струнку і спокусливу фігуру.

Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovska / ©
Катерина Бужинська/Фото Anna Dombrovska

Образ Бужинська доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із помадою ягідного відтінку і довгими сережками.

"Я босоніж до тебе йду у снах…", – підписала фото Катерина.

Нагадаємо, у день Конституції України Катерина Бужинська і Михайло Грицкан виступили з благодійним концертом у Києві. 

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Дата публікації
Перегляди
286
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