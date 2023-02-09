Ефектна блондинка: модель із Саудівської Аравії рожевою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Модель Роз обрала для вечірки образ у стилі ляльки Барбі.
30-річна модель та інфлюенсерка із Саудівської Аравії Роз потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на вечірку Saks Fifth Avenue Kickoff, яка відбулася у межах Нью-Йоркського тижня моди.
Вона мала ефектний гламурний образ. Білявка була одягнена у рожеву мінісукню з оголеними плечами і розрізом на стегні. Вбрання чудово підкреслило сексуальну фігуру, стрункі ноги і гарну засмагу Роз.
Аутфіт вона доповнила рожевими атласними босоніжками на високих шпильках і невеликою рожевою сумочкою із золотою круглою ручкою.
Укладання боб-каре, макіяж із акцентом на пишних віях і золоті прикраси завершили розкішний лук манекенниці.
Нагадаємо, Роз народилася у 1992 році у місті Медіна, виросла в Ер-Ріяді, а нині мешкає у Лос-Анджелесі. Вона офіційно стала першою моделлю із Саудівської Аравії, яка досягла міжнародного успіху, працюючи з численними відомими брендами, зокрема Maybelline разом із Джіджі Хадід. У 2019 році Роз знялася у рекламній кампанії білизняного бренду Victoria's Secret для колекції Pink.
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