Ефектна блондинка: Оля Полякова червоною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Співачка похизувалася перед фоловерами красивим аутфітом.

Минувшими вихідними на телеканалі "1+1" стартував 12-й сезон вокального шоу "Голос країни". Однією із тренеркою є Оля Полякова. В Instagram артистка продемонструвала ефектний образ, в якому вона постала під час знімань проєкту.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

На Олі була червона асиметрична мінісукня, розшита камінням та стразами на корсеті. Вбрання ідеально підкреслило і стрункі фігуру, і красиві довгі ноги.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Сукню Полякова поєднала з червоними туфлями на високій платформі і підборах.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Волосся співачці уклали у гарну зачіску з локонами і зробили макіяж з чорними стрілками і червоною помадою. У вухах були довгі сережки.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

А на презентації шоу "Голос країни" Полякова сяяла у блискучому золотисто-чорному комбінезоні у смужку зі штанями-кльош, невеликою накидкою ззаду і з пікантним декольте.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

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