Ефектна блондинка: Оля Полякова у рожевому бікіні похизувалася стрункою і сексуальною фігурою

Співачка зробила селфі у ванній кімнаті і продемонструвала результати схуднення.
Оля Полякова похизувалася результатами детокс-програми, яку вона проходить у клініці в Італії. Там співачка дотримується дієти і робить різні процедури.
"8 днів жорсткої, але дуже смачної і корисної дієти, тільки вода, яка має лікувальний ефект, масажі, ванни з магнію і солі зробили своє діло. Фотошоп не потрібен!" – написала зірка.
На знімку артистка постала у красивому рожевому бікіні, яке ідеально підкреслило її струнку і сексуальну фігуру. Оля продемонструвала тонку талію і плаский живіт.
Волосся вона розпустила і одягла на обличчя стильні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Оля Полякова назвала суму, яку пожертвувала дітям-сиротам.
Читайте також:
- У блискучому боді та з мечем у руках: Оля Полякова очолила українську колону прайда у Лондоні
- Співали, обіймалися і фотографувалися: Оля Полякова відвідала українських дітей-сиріт у Туреччині
- Сукня з розрізом, плащ із колосками і золота корона: розкішні образи Олі Полякової на благодійному концерті у Києві