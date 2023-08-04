Ефектна блондинка: Оля Полякова у рожевому бікіні похизувалася стрункою і сексуальною фігурою

Співачка зробила селфі у ванній кімнаті і продемонструвала результати схуднення.

Оля Полякова похизувалася результатами детокс-програми, яку вона проходить у клініці в Італії. Там співачка дотримується дієти і робить різні процедури.

"8 днів жорсткої, але дуже смачної і корисної дієти, тільки вода, яка має лікувальний ефект, масажі, ванни з магнію і солі зробили своє діло. Фотошоп не потрібен!" – написала зірка.

На знімку артистка постала у красивому рожевому бікіні, яке ідеально підкреслило її струнку і сексуальну фігуру. Оля продемонструвала тонку талію і плаский живіт.

Оля Полякова / Фото: Instagram Олі Полякової

Волосся вона розпустила і одягла на обличчя стильні сонцезахисні окуляри.

Нагадаємо, Оля Полякова назвала суму, яку пожертвувала дітям-сиротам.

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