Ефектна блондинка: Талія Сторм червоною сукнею підкреслила сексуальну фігуру і стрункі ноги

23-річна співачка у всьому червоному прийшла на паті.

Талія Сторм відвідала вечірку Benn v Eubank у Лондоні. Там вона постала в образі lady in red.

На красуні була асиметрична мінісукня з блискучим верхом і шкіряною спідницею. Вбрання ідеально підкреслило сексуальну фігуру і стрункі ноги артистки.

Лук Сторм доповнила червоними ботильонами на чорній платформі і з червоними підборами.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Талія зробила зачіску з локонами і макіяж із акцентом на очах. Вуха співачка прикрасила елегантними довгими сережками з камінням, шию підвіскою з її ім'ям на ланцюжку, а руки – браслетами. У руці вона тримала сумку Gucci.

Нагадаємо, на прем'єрі приквела "Гри престолів" – серіалу "Будинок Дракона" Сторм постала у чорній обтислій сукні, яка складалася із довгої спідниці, смужок на грудях та животі.

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