Ефектна блондинка: Талія Сторм підкреслила струнку фігуру червоною сукнею

24-річна британська співачка у гарному образі відвідала захід у Лондоні.
Талія Сторм відвідала вечірку з нагоди майбутнього бою Ентоні Джошуа проти Джермейна Франкліна у Лондоні.
Для заходу зірка обрала червону сукню з американською проймою, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Аутфіт вона доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і сумкою Gucci.
Волосся Талія зібрала в елегантну зачіску, у макіяжі зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем, а нігті вона нафарбувала червоним лаком. Руки Сторм прикрасила браслетами і каблучками.
Нагадаємо, Талія Сторм на прем'єрі шостої частини культової горор-франшизи "Крик" блиснула пупком у чорній мінісукні без бретельок і зі шнурівками по боках і центру тулуба.
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