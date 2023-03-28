Ефектна блондинка: Талія Сторм підкреслила струнку фігуру червоною сукнею

24-річна британська співачка у гарному образі відвідала захід у Лондоні.

Талія Сторм відвідала вечірку з нагоди майбутнього бою Ентоні Джошуа проти Джермейна Франкліна у Лондоні.

Для заходу зірка обрала червону сукню з американською проймою, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Аутфіт вона доповнила чорними лакованими туфлями-човниками і сумкою Gucci.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Волосся Талія зібрала в елегантну зачіску, у макіяжі зробила акцент на очах, підкресливши їх чорним олівцем, а нігті вона нафарбувала червоним лаком. Руки Сторм прикрасила браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Талія Сторм на прем'єрі шостої частини культової горор-франшизи "Крик" блиснула пупком у чорній мінісукні без бретельок і зі шнурівками по боках і центру тулуба.

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