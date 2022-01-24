Ефектна блондинка: трансзірка Нікіта Драгун рожевою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

25-річна Микита Драгун у короткому вбранні сходила на вечірку.

Американська трансгендерка, YouTube-блогерка та візажистка Нікіта Драгун потрапила до об'єктивів папараці в Лос-Анджелесі, коли йшла на вечірку до одного з місцевих клубів.

Нікіта, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній була рожева мінісукня, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру та ноги. Вбрання мало невеликий косий виріз у зоні декольте.

Нікіта Драгун / Getty Images

Сукню трансгендерка доповнила пластиковими туфлями та невеликою рожевою сумочкою на ланцюжку.

Волосся Драгун зібрала в пучок, випустивши пасмо спереду, вона зробила макіяж з акцентом на пишних вії і прикрасила вуха широкими сережками-кільцями. Довгий ніжно-рожевий манікюр завершив аутфіт красуні.

Минулого разу Нікіту ми бачили у короткій сукні з відвертою зоною декольте, зверху якої вона одягла чорний кожушок з екохутра.

Нікіта Драгун / Getty Images

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