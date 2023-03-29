Ефектна блондинка: зірка реаліті у блакитному вбранні блиснула сосками і стрункими ногами

Емма Ернан вийшла на прогулянку в пікантному монохромному луку.

Зірка американського реалітішоу для Netflix - Selling Sunset - Емма Ернан потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Красуня мала прекрасний і досить пікантний вигляд. Вона одягла блакитний костюм, який складався із топа з оголеними плечами і довгими рукавами та короткої спідниці. Довжина міні ідеально підкреслила стрункі ноги Емми.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Під топ красуня вирішила не одягати бюстгальтер, тож крізь тонку тканину були помітні її соски.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Ернан взула світло-блакитні босоніжки і доповнила образ блакитною сумочкою.

Емма зробила укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою і рожевий манікюр. На обличчя вона наділа прямокутні окуляри, а на палець – каблучку з великим діамантом, у вухах були довгі сережки з логотипом Chanel.

Нагадаємо, інша учасниця реалітішоу Selling Sunset - Челсі Лазкані - вийшла у світ у рожевому ансамблі з чорною облямівкою, прикрашеному камінням. Костюм складався із бра і мініспідниці.

Читайте також: