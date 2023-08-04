Ефектна блондинка: зірка реаліті у яскравому бікіні похизувалася сексуальними сідницями

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Емма Ернан опублікувала в Instagram нове пікантне фото з відпочинку.

Перед фотокамерою блондинка постала у яскравому купальнику на зав'язках. Емма похизувалася пружними сексуальними сідницями і довгими стрункими ногами.

Емма Ернан/Instagram

Волосся Ернан уклала у локони і зробила макіяж із акцентом на очах. Вона має чудовий вигляд.

Нагадаємо, минулого разу Емма Ернан продемонструвала фігуру у мініатюрному білому бікіні.

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