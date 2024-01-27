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Ефектна блондинка: зірка реаліті в бікіні з паєтками продемонструвала ідеальну фігуру

Ефектна блондинка: зірка реаліті в бікіні з паєтками продемонструвала ідеальну фігуру

Ефектна блондинка: зірка реаліті в бікіні з паєтками продемонструвала ідеальну фігуру

Емма Ернан

Емма Ернан приміряла новий гламурний купальник під час відпустки.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – опублікувала в Instagram пікантний знімок із відпочинку на Багамських островах.

Емма позувала на березі океану у гламурному блакитному бікіні з паєтками на зав'язках. Білявка похизувалася стрункою фігурою, сексуальним бюстом і довгими ногами.

Емма Ернан / ©
Емма Ернан

Ернан зібрала волосся у високий пучок, одягла на обличчя чорні окуляри, вуха пркирасила сережками-кільцями і завершила лук червоним манікюром.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан приймала сонячні ванни на пляжі у рожевому купальнику з паєтками.

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