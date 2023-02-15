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Ефектна брюнетка: Карлі Клосс рожевому костюмі і блузці з вирізом з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Ефектна брюнетка: Карлі Клосс рожевому костюмі і блузці з вирізом з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Карлі Клосс / Фото: Getty Images

30-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret продемонструвала стильний лук від Carolina Herrera.

Карлі Клосс потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла до студії CBS у Нью-Йорку, щоб розповісти про свій табір комп’ютерного кодування - Kode with Klossy. 

Модель мала ефектний вигляд у яскравому вбранні. На ній був рожевий костюм від бренду Carolina Herrera, який складався із жакету і прямих вкорочених штанів, і блузка такого самого кольору з пікантним вирізом у зоні декольте.

Карлі Клосс / © Getty Images
Карлі Клосс / Фото: Getty Images

Клосс зробила акуратне укладання з локонами і ніжний макіяж із чорними стрілками.

Нагадаємо, Карлі Клосс любить монохромні аутфіти. Вона відвідала показ Christian Dior у Парижі у всьому червоному.

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Дата публікації
Перегляди
320
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