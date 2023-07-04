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Ефектна брюнетка: Кім Кардашян у блакитному бікіні похизувалася сексуальною фігурою

Ефектна брюнетка: Кім Кардашян у блакитному бікіні похизувалася сексуальною фігурою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
724
Час на прочитання
1 хв
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Ефектна брюнетка: Кім Кардашян у блакитному бікіні похизувалася сексуальною фігурою

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

42-річна зірка реаліті продемонструвала чудову фізичну форму.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram красиві світлини з відпочинку на пляжі. Зірка реаліті позувала у блакитному купальнику на зав'язках від власного бренду SKIMS.  

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян продемонструвала свою сексуальну фігуру: пишні груди, тонку талію і широкі стегна.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Просто нагадування", - написала під фото Кім, додавши смайл у вигляді діаманта.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян у шкіряній білизні і вся обмазана олією знялася у провокаційній промокампанії нової колекції власного бренду SKIMS.

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Дата публікації
Перегляди
724
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