Ефектна брюнетка: Кім Кардашян у блакитному бікіні похизувалася сексуальною фігурою

Кім Кардашян опублікувала в Instagram красиві світлини з відпочинку на пляжі. Зірка реаліті позувала у блакитному купальнику на зав'язках від власного бренду SKIMS.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Кардашян продемонструвала свою сексуальну фігуру: пишні груди, тонку талію і широкі стегна.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Просто нагадування", - написала під фото Кім, додавши смайл у вигляді діаманта.

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Нагадаємо, Кім Кардашян у шкіряній білизні і вся обмазана олією знялася у провокаційній промокампанії нової колекції власного бренду SKIMS.

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