Ефектна брюнетка: Кім Кардашян у блакитному бікіні похизувалася сексуальною фігурою

42-річна зірка реаліті продемонструвала чудову фізичну форму.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram красиві світлини з відпочинку на пляжі. Зірка реаліті позувала у блакитному купальнику на зав'язках від власного бренду SKIMS.
Кардашян продемонструвала свою сексуальну фігуру: пишні груди, тонку талію і широкі стегна.
"Просто нагадування", - написала під фото Кім, додавши смайл у вигляді діаманта.
Нагадаємо, Кім Кардашян у шкіряній білизні і вся обмазана олією знялася у провокаційній промокампанії нової колекції власного бренду SKIMS.
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